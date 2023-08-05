اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 05:00 م
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السعودية تحذر مواطنيها فى سلوفينيا

السبت، 05 أغسطس 2023 07:00 ص
السعودية تحذر مواطنيها فى سلوفينيا السعودية - أرشيفية
وكالات

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دعت السفارة السعودية في النمسا، المواطنين الموجودين في جمهورية سلوفينيا، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء إمكانية حصول بعض الفيضانات.

وجاء تحذير السفارة إثر ما تشهده سلوفينيا من اضطرابات جوية، منوهة إلى أهمية اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

ويذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، ليلة أمس الخميس، تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من سلوفينيا، حيث أغلقت الطرق والجسور وأغرقت المباني.

كما أصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا "آرسو"، تحذيرا في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والوسطى من البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية في حدوث فيضانات واسعة النطاق على مستواها.


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