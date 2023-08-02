شركات التأمين تصرف 13.4 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 5 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 وبلغت 28.7 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 56.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 15.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.3%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 13.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.2%.

ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بنسبة نمو 29.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 8.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28.8%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 بين 25.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 18.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 35%، و3.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 2.4%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 12 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 29.8%، و1.4 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 23.6%.