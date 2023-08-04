وزير الداخلية البولندى: جهاز الأمن يعتقل بيلاروسيا بتهمة التجسس

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أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى اليوم /الجمعة/ أن وكالة الأمن الداخلى فى البلاد اعتقلت جاسوسا بيلاروسيا يشتبه فى مشاركته فى شبكة تجسس روسية.

ونقلت صحيفة "فيرست نيوز " البولندية عن الوزير قوله "اعتقل جهاز الأمن شخصًا آخر، يشتبه فى مشاركته فى شبكة تجسس روسية، وشارك البيلاروسى ميخائيل أ فى مراقبة المبانى والموانئ العسكرية، كما قام بأنشطة دعائية نيابة عن روسيا ".

وأكد المكتب الصحفى لكامينسكى أنه تم بالفعل اعتقال 15 مشتبهاً بهم فى القضية، وجميعهم وضعوا قيد الاعتقال من قبل محكمة ويعتبر البيلاروسى المتهم الـ16 فى الشبكة، موضحا أن جهاز الأمن احتجز المشتبه بهم بين مارس ويوليو من هذا العام واتهامهم بالتجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية وهم مواطنين من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا.

وتعد هذه الشبكة هى أكبر شبكة تجسس روسية تعمل فى بولندا على الإطلاق، وأضاف مكتب كامينسكى إن "النشاط المكثف لجهاز الأمن تمكّن من تحديد شبكة تجسس تخريبية".



وبحسب ما ورد شاركت الشبكة فى استطلاع المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية وكذلك فى مراقبة وتوثيق نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا كما يُزعم أن أعضاءها كانوا يستعدون للتعدى على مسار القطارات التى تنقل المساعدات إلى أوكرانيا، وأعمال الحرق العمد وضرب الأفراد.



كما يُتهم أعضاء الشبكة بالقيام بأنشطة دعائية تهدف إلى زرع الفتنة فى المجتمع البولندى ضد الأوكرانيين والمساعدات التى تلقوها من بولندا.