مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل أثناء سيرهما، وتم نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث، وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع فتاتين هما " مريم ن ج"، 15 سنة، و"ليلى ا ع"، 16 سنة، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث، ونقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.