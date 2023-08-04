اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 11:23 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل في شبين القناطر

الجمعة، 04 أغسطس 2023 11:22 م
مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل في شبين القناطر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل أثناء سيرهما، وتم نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث، وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين بدائرة المركز.
 
علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع فتاتين هما " مريم ن ج"، 15 سنة، و"ليلى ا ع"، 16 سنة، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث، ونقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
 
 

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مصرع فتاتين

سيارة نقل

شبين القناطر

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة