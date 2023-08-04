لجنة مراقبة "أوبك +" تؤكد قرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024

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أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة (أوبك +)، قرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

وقالت اللجنة- فى البيان الختامى لاجتماعها التاسع والأربعين، عبر الفيديو- إنها استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهرى مايو ويونيو 2023، ولاحظت المطابقة العامة لإعلان التعاون للدول الاعضاء فى (أوبك) وغير الأعضاء.

وأعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الهادفة إلى دعم استقرار السوق النفطية، وجددت تقديرها للخفض الإضافى الطوعى من المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ولتمديد الخفض من أجل دعم استقرار السوق النفطية خلال شهر سبتمبر".



وأشارت إلى استمرارها فى تقييم أوضاع السوق عن كثب، مؤكدة استعداد دول تحالف (أوبك +) فى معالجة تطورات السوق، والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية فى أى وقت بناءً على التماسك القوى لأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك.

كما أقرت اللجنة تخفيض الاتحاد الروسى الإضافى الطوعى لصادراته بمقدار 300 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة فى 4 أكتوبر 2023.