خبراء ينصحون بممارسة الرياضة فى سن الشيخوخة لتحسين الذاكرة

كتب حسام الشقويرى

بحلول الوقت الذى نصل فيه إلى سن الرشد، يكون عقلنا قد طور ملايين المسارات العصبية التى تساعدنا على معالجة المعلومات واسترجاعها بسرعة وحل المشكلات المألوفة وتنفيذ المهام المعتادة بأقل جهد عقلى، لكن إذا التزمنا دائمًا بهذه المسارات البالية، فإننا لا نمنح العقل التحفيز الذى يحتاجه لمواصلة النمو والتطور، لذا يجب تغيير الأمور من وقت لآخر، خاصة عند بلوغ سن الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع helpguide.

ويمكن لعقلك تشكيل مسارات عصبية جديدة، وتغيير الاتصالات الموجودة، والتكيف والتفاعل بطرق دائمة التغير، ويمكنك تسخير القوة الطبيعية للمرونة العصبية لزيادة قدراتك المعرفية، وتعزيز قدرتك على تعلم معلومات جديدة، وتحسين ذاكرتك فى أى عمر، وهناك عدد لا يحصى من تطبيقات تدريب الدماغ والبرامج عبر الإنترنت التى تعد بتعزيز الذاكرة ومهارات حل المشكلات والانتباه وحتى معدل الذكاء من خلال الممارسة اليومية.

وتساعد التمارين البدنية عقلك على البقاء حادًا، فهى تزيد من وصول الأكسجين إلى عقلك وتقلل من مخاطر الاضطرابات التى تؤدى إلى فقدان الذاكرة، مثل مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك فرق كبير بين مقدار النوم الذي يمكنك الحصول عليه والمقدار الذي تحتاجه لتعمل في أفضل حالاتك، الحقيقة هي أن أكثر من 95% من البالغين يحتاجون ما بين 7.5 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة لتجنب الحرمان من النوم.