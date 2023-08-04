اليوم السابع
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أكرم القصاص

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حداد وطنى فى لبنان بمناسبة الذكرى الثالثة لإنفجار ميناء بيروت

الجمعة، 04 أغسطس 2023 12:00 ص
حداد وطنى فى لبنان بمناسبة الذكرى الثالثة لإنفجار ميناء بيروت انفجار بيروت
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء اللبنانى الحداد الوطنى فى لبنان، اليوم الجمعة، الموافق للرابع من شهر أغسطس فى الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى قرارًا بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم غد الجمعة، الموافق للرابع من أغسطس المقبل فى ذكرى إنفجار ميناء بيروت، كما تنكس الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.


وأودى انفجار ميناء بيروت فى الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخص، وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.

 

 


انفجار بيروت

لبنان

مرفأ بيروت

بيروت



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