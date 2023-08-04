الكرملين: لم يتم تحديد رئيس وفد روسيا المشارك فى قمة مجموعة العشرين بالهند

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تحديد رئيس وفد روسيا المشارك فى قمة مجموعة العشرين بالهند الشهر المقبل.

وقال بيسكوف - فى تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - " لا يزال الأمر غير واضح حتى الآن".

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات المجموعة فى نيودلهى يومى 9 و 10 سبتمبر المقبل.



وفى وقت سابق.. قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي، إنه تم إرسال الدعوات لحضور القمة إلى جميع قادة مجموعة العشرين، وتأمل نيودلهى أن يحضروا الاجتماع شخصيًا.



وفى العام الماضي، ترأس وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وفد بلاده فى منتدى قادة مجموعة العشرين فى إندونيسيا.. وفى عامى 2020 و2021 شارك الرئيس فلاديمير بوتين فى قمتى مجموعة العشرين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. وفى عام 2019، ظهر بوتين شخصيًا فى اجتماع لرؤساء الدول عُقد فى اليابان.