القمة المصرية اليونانية توافق استراتيجى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، على شاطئ المتوسط بالعلمين الجديدة.. القمة المصرية اليونانية توافق استراتيجى.. تعزيز التعاون المشترك بين البلدين عنوان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليونان.. أول زيارة لكرياكوس ميتسوتاكيس للمنطقة بعد إعادة انتخابه رسالة مهمة.. نواب يؤكدون على تنامى العلاقات بين البلدين: القمة تشير إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا المشتركة وتؤكد الدور المصرى البارز فى مواجهة التحديات الراهنة بمنطقة المتوسط.

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