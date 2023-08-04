اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:09 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

ظنوا أنهم ذهبوا إلى أوروبا ..

البرازيل تنقذ نيجيريين اختبأوا في قارب بعد 14 يوما من الرحلة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:08 م
البرازيل تنقذ نيجيريين اختبأوا في قارب بعد 14 يوما من الرحلة
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذت الشرطة البرازيلية أربعة مهاجرين نيجيريين قبالة سواحل فيتوريا ، في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل، حيث انتشرت قصتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فقد اعتقدوا بعد رحلة دامت 14 يوما أنهم وصلوا إلى أوروبا، ولكن انتهى بهم المطاف إلى أن تكون وجهتهم البرازيل في أمريكا الجنوبية.

 
ووفقا للشرطة البرازيلية فقد غادرت السفينة، لاجوس، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في نيجيريا، في 27 يونيو، وعبرت المحيط الأطلسي في 13 يومًا، في اليوم الرابع عشر، تم العثور على النيجيريين في منطقة المرسى بميناء مدينة فيتوريا بواسطة سفينة صيانة.
 
ترك المسافرون خلسة لاجوس مع القليل من الماء والطعام ، وكان وضعهم سيصبح أكثر خطورة في الأيام الثلاثة الماضية عندما استنفدوا احتياطياتهم وبدأوا في شرب مياه البحر، على الرغم من ذلك ، كان المهاجرون بصحة جيدة دون إصابات.
 
قام المهاجرون برحلة مليئة بالتحديات لمسافة 5600 كيلومتر من المحيط، وتؤكد التفاصيل التي تظهر الخطر القاتل الثمن الذي يرغب بعض المهاجرين في دفعه مقابل فرصة حياة أفضل.
 
تقدم اثنان من الرجال بطلب للعودة إلى نيجيريا، بينما طلب الاخرين الحصول على اللجوء في البرازيل.

البرازيل

النيجر

اخبار النيجر

اخبار البرازيل



الموضوعات المتعلقة

مقتل 20 شخصا خلال عمليتى اعتقال أعضاء منظمات إجرامية فى البرازيل

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:27 م

دول فى أمريكا اللاتينية تقود فصلا جديدا من إنتاج النفط.. البرازيل وجيانا والأرجنتين تأخذ مكان فنزويلا وكولومبيا وتتحول لدول غنية.. صحيفة: توقعات بزيادة الإنتاج العالمى 5.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2028

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:00 م

3 أسباب وراء نجاح أمريكا اللاتينية فى تسجيل تاريخى للاستثمار الأجنبى.. البعد عن حرب أوكرانيا أبرزها.. والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وتشيلى الأعلى ربحا.. وتركيز كبير على قطاع الطاقة وصناعة الأغذية والأسمدة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة