البرازيل تنقذ نيجيريين اختبأوا في قارب بعد 14 يوما من الرحلة

كتبت فاطمة شوقى

أنقذت الشرطة البرازيلية أربعة مهاجرين نيجيريين قبالة سواحل فيتوريا ، في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل، حيث انتشرت قصتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فقد اعتقدوا بعد رحلة دامت 14 يوما أنهم وصلوا إلى أوروبا، ولكن انتهى بهم المطاف إلى أن تكون وجهتهم البرازيل في أمريكا الجنوبية.

ووفقا للشرطة البرازيلية فقد غادرت السفينة، لاجوس، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في نيجيريا، في 27 يونيو، وعبرت المحيط الأطلسي في 13 يومًا، في اليوم الرابع عشر، تم العثور على النيجيريين في منطقة المرسى بميناء مدينة فيتوريا بواسطة سفينة صيانة.

ترك المسافرون خلسة لاجوس مع القليل من الماء والطعام ، وكان وضعهم سيصبح أكثر خطورة في الأيام الثلاثة الماضية عندما استنفدوا احتياطياتهم وبدأوا في شرب مياه البحر، على الرغم من ذلك ، كان المهاجرون بصحة جيدة دون إصابات.

قام المهاجرون برحلة مليئة بالتحديات لمسافة 5600 كيلومتر من المحيط، وتؤكد التفاصيل التي تظهر الخطر القاتل الثمن الذي يرغب بعض المهاجرين في دفعه مقابل فرصة حياة أفضل.

تقدم اثنان من الرجال بطلب للعودة إلى نيجيريا، بينما طلب الاخرين الحصول على اللجوء في البرازيل.