اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 05:32 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 05:31 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث انقلاب - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اليوم، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكي وميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية بولاد بنطاق مركز أبوحمص، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


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