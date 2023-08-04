معاينة موقع حادث انقلاب سيارة ومصرع 3 أشخاص بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بالجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 أخرين، بينهم أطفال، لكشف ملابسات الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وأشارت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث،و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

كما انتقل رجال الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.