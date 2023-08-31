مع ذلك، قالت الوكالة فى بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الخميس، إن الرياح لن تكون قوية مقارنة بما حدث في الثامن من أغسطس الجاري عندما أحرقت النيران جزءا كبيرا من بلدة لاهينا التاريخية، مما أسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 2000 مبنى. وكان الحريق هو الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

واشتعلت النيران في لاهاينا بسبب هبوب رياح بلغت سرعتها 60 ميلاً في الساعة (97 كم / ساعة)، وقالت مورين بالارد، خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب الوكالة في هونولولو، إنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح هذه المرة ما بين 15 إلى 30 ميلاً في الساعة (24 إلى 48 كيلومترًا في الساعة) مع هبات تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة).

وأصدرت الوكالة تحذير العلم الأحمر للجوانب المواجهة للريح في جزر هاواى حتى بعد ظهر اليوم الخميس، وقالت إن العواصف والرطوبة المنخفضة والأعشاب والأشجار الجافة يمكن أن تساهم في "تأجيج الحرائق الشديد"، وحثت الناس على تأخير الأنشطة التي يمكن أن تساهم في انتشار الحرائق.. وقالت بالارد:" من المؤكد أنه لا يزال هناك ما يدعو للقلق".

واندلعت حرائق لاهينا بسبب الرياح القوية الناجمة عن مزيج من إعصار دورا، الذي مر على بعد حوالي 500 ميل (800 كيلومتر) إلى الجنوب، ونظام ضغط مرتفع قوي للغاية شمال الجزر، ولم يتم تحديد سبب انتشار الحرائق، ولكن من المحتمل أن تكون قد اشتعلت بسبب أسلاك كهربائية عارية وأعمدة كهرباء مائلة أطاحت بها الرياح القوية.

واعترفت شركة الكهرباء في ماوي، هاوايان إلكتريك، بأن خطوط الكهرباء الخاصة بها تسببت في انتشار حريق غابات في ماوي، لكنها انتقدت رجال الإطفاء في المقاطعة لإعلانهم احتواء الحريق ومغادرة مكان الحادث، قبل أن يندلع حريق غابات ثانٍ في مكان قريب.

ومع عودة الرياح العاتية إلى توقعات الطقس يوم أمس الأول، أصدرت شركة هاوايان إلكتريك واللواء كينيث هارا، رئيس الحرس الوطني في هاواي، بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما يعملان معًا لتقليل مخاطر حرائق الغابات وضمان أمن السكان، وقالت شركة الكهرباء التي تخدم بلدة كاواي إنها ستقطع الكهرباء عن الجزء الغربي الجبلي من الجزيرة استجابة لتحذير خدمة الأرصاد الجوية.