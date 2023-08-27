أسوشيتدبرس: أسلاك كهرباء عارية قد تكون السبب فى اتساع حرائق هاواى المميتة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن تحليلا أجرته لصور ومقاطع فيديو أكدت أن أسلاك كهرباء عارية غير معزولة والأبراج المائلة كانت سببا فى انتشار حرائق جزيرة ماوى بولاية هاواى الأمريكية هذا الشهر، على الرغم من محاولة سلطات المرافق تغطيتها أو دفنها.

وأشارت الوكالة إلى أن ما زاد تعقيد الأمر أن العديد من أعمدة الكهرباء التابعة للمرافق، والتي تصفها الوثائق الخاصة بها على أنها مبينة على معيار عفا عليه الزمن فى الستينيات، كانت مائلة وتقترب من نهاية عمرها الافتراضى المتوقع. ولم تكن قريبة حتى من تلبية المعيار الوطنى لعام 2002، والذى يقضى بأن تكون المكونات الرئيسية للشبكة الكهربائية فى هاواى قادرة على تحمل رياح تبلغ سرعتها 105 ميل فى الساعة.

وقال مايكل أهيرن، الذى تقاعد مؤخرا كمدير لأنظمة الطاقة فى معهد ورسستر بوليتنيك فى ماسوشستس، إنه من المستبعد جدا أن يشعل كابل للكهرباء معزول تماما النيران أو يتسبب فيها فى النباتات الجافة. واتفق الخبراء الذين شاهدوا مقاطع فيديو تظهر خطوط الكهرباء التي سقطت والتي كانت معزولة لم تكن لتشعل خط اللهب.

وقالت شركة كهرباء هاواى فى بيان إنها طالما حددت التهديدات الفريدة من تغير المناخ وأرسلت الملايين من الدولارات ردا على ذلك، لكنها لم تقل ما إذا كانت خطوط الكهرباء التي انهارت فى اللحظات المبكرة من اشتعال النيران.