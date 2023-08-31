"وزير الإنتاج الحربى" يبحث سبل تعزيز التعاون مع "DMG MORI" الألمانية اليابانية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، رجيف أناند المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بوفد الشركة وقام بتهنئة رجيف أناند بتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.

من جانبه أعرب رجيف أناند المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، وقام بتوجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة “DMG MORI” بألمانيا واليابان للإطلاع على إمكانياتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.

وأكد "أناند" على أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة “DMG MORI” تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الإستراتيجي ومكانتها، مؤكدًا على أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.