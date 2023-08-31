وزيرة التضامن تتفقد إعادة رفع كفاءة منازل العائدين بالشيخ زويد.. صور

شمال سيناء- محمد حسين

تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، يرافقها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين إلى قرى مركز الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أنه يتم رفع كفاءة 150 منزلا من بينهم 30 منزلا في قرية الخروبة و40 منزلا في قرية قبر عمير و80 منزلا في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات للسيدات بجانب تدريب الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم لزيادة دخل الاسرة من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة.

وعلي هامش الجولة التفقدية التقت الوزيرة عدد من سيدات قرية الخروبة والتي طالبن خلالها برفع كفاءة عدد من منازل القرية على نفقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت بدارسة تلك المطالب.