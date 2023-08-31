وزيرة التضامن تبحث مع سيدات من رفح والشيخ زويد مشكلات الأسرة السيناوية

شمال سيناء - محمد حسين

التقت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سيدات من مركزي رفح والشيخ زويد، في قاعة الاجتماعات في مجلس مدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأكدت الوزيرة أن مختلف الوزرات والهيئات تتعرف على احتياجات المواطنين في شمال سيناء من خلال المحافظ سواء في قطاعات مياه الشرب وتحلية المياه والأنشطة الزراعية.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والحضانات والأنشطة الطبية والحماية الاجتماعية والمساعدات، لافته الي قيام الوزارة بتقديم مساعدات تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون جنيه سنويا لعدد 36 ألف أسرة بها 140 ألف فرد تقريبًا.

وأشارت القباج إلى أهمية التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الأسرة السيناوية، مؤكدة على استمرار دعم أبناء شمال سيناء من خلال تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة شمال سيناء تفقدت خلالها إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين إلى قرى مركز الشيخ زويد، بجانب تفقد القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد.

وتستمر زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الي محافظة شمال سيناء حتى يوم غدا الجمعة، حيث ستلتقي مشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية، بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.