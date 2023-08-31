وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية فى الشيخ زويد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصرى في مدينة الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أن القافلة تضم 5 تخصصات طبية وهي "العيون والنساء والانف والأذن والمسالك" بجانب عيادات تنظيم الاسرة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأضاف المحافظ، أنه تم توزيع عدد 2500 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة مدرسية و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عدد من البرامج لصالح الاسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها.