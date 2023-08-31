ندوة ضمن مبادرتى "المرأة الأقصرية" و "رفقا بالقوارير" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز إسنا جنوب الأقصر ، فعاليات ندوة ضمن مبادرة ( المرأة الأقصرية تتحدث) ومبادرة (رفقا بالقوارير)، وذلك بكنيسة الملائكة ميخائيل بالعضايمة، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات هدي المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بمتابعة قيام وحدة السكان برصد المشكلات السكانية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقد ألقي فعاليات المحاضرة القس موسي رشدي راعي كنيسة الملائكة ميخائيل بالعضايمة، وتحدث عن مبادرة "رفقا بالقوارير" وعن مشكلات الزواج والتفاهم بين أفراد الأسرة، كما تحدث الشيخ حسن بشاري مفتش بإدارة أوقاف حاجر كومير، موضحاَ حقوق المرأة وأهمية الاهتمام بها وتحدث عن مخاطر ختان الإناث ومشاكل الزواج المبكر، وتحدثت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، عن مبادرة "المرأة الاقصرية تتحدث" وعن أهداف المبادرة وكل مايخص السيدات من مشكلات والعمل على إيجاد حلول لها، كما استمعت لكل المشكلات العامة من الأهالي ومنها مشكلات فيز تكافل وكرامة للمنتفعين وتم الرد من خلال عبدالله دياب منسق وحدة التضامن الاجتماعي بوحدة السكان.

فيما تحدث أيضا الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي، عن كل الأدوار التي تقوم بها وحدة السكان من تدريبات للشباب والمساهمة في حل المشكلات العامة، وإطلاق مبادرات توعية وعمل قوافل طبية، وإقامة معارض لأصحاب الحرف اليدوية، وذلك بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، والمهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير، ومنتصر عبد العزيز مقرر وحدة السكان بإسنا، ورجب على منسق وحدة السكان بكومير.