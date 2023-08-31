موسكو (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية ثانية، فى مقاطعة بريانسك جنوب غربى البلاد، وذلك وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات، فيما أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، تدمير الدفاعات الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية اليوم، حيث أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو. ويكثّف نظام كييف من اعتداءاته الإرهابية على روسيا منذ فشل هجومه المضاد.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن أسلحة ومنظومة صواريخ "إس-200" وإسقاط 32 مسيرة، إضافة إلى صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أحبطت 5 هجمات مضادة لقوات كييف في اتجاه كوبيانسك وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا، ودمرت القوات الروسية 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في يوم واحد بما في ذلك الطائرة "Tu-141 Strizh".

وأوضحت أنه في اتجاه زابوروجيا، أحبطت القوات الروسية 5 هجمات شنتها طائرات هجومية أوكرانية، وباتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من تعزيز مواقعها على طول الخطوط الأمامية.