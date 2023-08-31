وكانت الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات، فيما أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، تدمير الدفاعات الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية اليوم، حيث أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.

ويكثّف نظام كييف من اعتداءاته الإرهابية على روسيا منذ فشل هجومه المضاد.