وكتب سوبيانين، على قناته عبر تطبيق تليجرام، إن قوات الدفاع الجوى دمرت اليوم، طائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه بحسب البيانات الأولية لم يصب أحد بأذى ولم تقع أضرار، وفي سياق متصل، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى، اليوم، إن مطار بسكوف استأنف العمل بعد هجوم بطائرة بدون طيار، مضيفة أن "جميع خدمات المطار تعمل بشكل روتينى".

وقال حاكم منطقة بسكوف، ميخائيل فيديرنيكوف، في وقت سابق، إنه من المخطط استئناف تشغيل المطار اليوم الخميس، لكنه أشار إلى أن ذلك سيعتمد على نتيجة تفتيش البنية التحتية المدنية والإطار الزمني للتحقيقات وغيرها من الإجراءات.