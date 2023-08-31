مقتل 2 وإصابة ثالث بطلق نارى فى مشاجرة فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر 50 سنة واخر يبلغ من العمر 25 سنة مصرعهما، مساء اليوم، عقب إصابتهما بطلق نارى في مشاجرة بناحية قرية الباسكية دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج ، بين أفراد عائلة ال الهجام بينما أصيب شاب بطلق نارى بالفخد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى البلينا والمصاب للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ مساء اليوم، بوجود مشاجرة بناحية قرية الباسكية التابعة لمجلس قروى أولاد عليو دائرة مركز شرطة البلينا وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بالمشاجرة.

وعقب الإنتقال والمعاينة تبين أن المشاجرة بين أفراد عائلة ال الهجام بذات الناحية نتج عن المشاجرة مصرع ي . ع . ا يبلغ من العمر 50 سنة، ومصرع أ. أ . م 25 سنة عقب إصابتهما بطلق نارى.

كما نتج عن الحادث إصابة ط. ي . ع 18 سنة بطلق نارى بالفخد الأيسر تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى الكائنة الأن بمستشفى برديس بقرية برديس وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها وتولى التحقيق في الواقعة