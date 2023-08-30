اليوم السابع
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الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 08:01 م
الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة متهمين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعتين إلى شهرى مارس ومايو عام 2023، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ع. م ) عامل،و ( م. أ ) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا " الهيروين"، بقصد الاتجار، وذلك بعد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وتم التحفظ على المضبوطات وتمت، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

الهيروين

السجن

طما



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