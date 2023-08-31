مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء حصاد البلح بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل عمره 15 سنة، مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء قيامه بحصاد ثمار البلح.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول طفل يدعى "ي م"، 15 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة من أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صعد على نخلة بإحدى قرى دائرة المركز لحصاد ثمار البلح، واختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفى في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.