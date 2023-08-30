حبس 6 عناصر إجرامية بالخانكة وشبين القناطر لحيازتهم كميات من المواد المخدرة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مداهمة أحد البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، حيث ضبطوا بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث القليوبية، من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، أسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية، بحوزتهم 16 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، بتكثيف الحملات الأمنية فى المنطقة الحدودية بين شبين القناطر والخانكة، لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها 22 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 6 كيلو، وكمية لمخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقتين ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عنصرين إجرامين بدائرة مركز شرطة الخانكة بحوزتهما كمية من الهيروين والشابو وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس مبلغ مالي، وأيضا ضبط عنصر 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزة الأول 6 كيلو استروكس وكمية من الهيروين وفرد خرطوش و4 طلقات وميزان حساس ومع، الثاني 4 كيلو استروكس وكمية من الآيس والهيروين وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس، وبحوزة الثالث كمية من الهيروين وسلاح أبيض و2 ميزان حساس ومبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و400 ألف جنيه تقريباً وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.