اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد المقبل

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:27 م
محافظ كفر الشيخ: انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد المقبل محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، قيادات المحافظة من رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المختلفة، ومديري العموم والخدمات، وقيادات  الديوان العام للمحافظة، والوحدات المحلية، بالتنبيه علي جميع الموظفين على مستوى المحافظة، كل في نطاق عملة، بعودة للعمل من بداية شهر سبتمبر القادم، بعد انتهاء فترة العمل "أون لاين" يوم الأحد من المنزل.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.

 

 

 
 
 

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