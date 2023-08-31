كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تنظم تدريبا مجانيا للطلاب على الوظائف

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بـ جامعة الإسكندرية ، من خلال وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل، دورة تدريبية خاصة بالقطاع المصرفي بعنوان: "الشمول المالي ومستقبل الوظائف في القطاع المصرفي"، مجانا للطلاب وذلك اليوم الخميس بمقر الكلية .

كما أعلنت الكلية أن التدريب لجميع الفرق الدراسية الأربعة وكذلك الخريجين .، وتناقش الشمول المالي في مصر ، ادواته وأهدافه وفوائده ، و مستقبل الوظائف في القطاع المصرفي بشكل عام والمصري بشكل خاص وكيفية اقتناص الوظائف.

يذكر أنه تعتبر كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية من احدث الكليات بالجامعة والتى تم انشاؤها مؤخرا واستطاعت تخريج دفعات مميزة من الدفعات الاولى واسست قسم اللغة الإنجليزية الخاص بها مع نشأة الكلية عام 2014 بهدف توفير المتخصصين المتميزين في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى القطر المصري والمنطقة العربية والعالم أجمع لكي يسهوا بصورة إيجابية في سوق العمل وفي تطوير البحث والتحليل العلمي في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية بما واكب التطورات العلمية المستحدثة.