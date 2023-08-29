بدء إجراءات القبول بالمرحلة الثانية لطلاب جامعة الإسكندرية الأهلية

تعتبر جامعة الإسكندرية الأهلية، من أهم الجامعات الأهلية حاليا فى مصر، لوجود عدد من الكليات المختلفة وتوسعها الكبير فى قاعات الدراسة والاهتمام بالمواد التعليمية، وعدد وكثافة الطلاب فى مختلف المجالات، وذلك بعد أن تم افتتاحها العام الماضى، وقد حققت نجاحا كبيرا واقبالا من الطلاب فور الإعلان عنها.

وتضم الجامعة 6 كليات وهى كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحـة، كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان، كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دى كلينيكـال، كلية الهندسة ( برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات )، ـ كلية علوم الحاسب والبيانات ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية )، كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

قبول المرحلة الثانية

واعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن بدء إجراءات القبول بجامعة الإسكندرية الأهلية للمجموعة الثانية من طلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من الثلاثاء 29 أغسطس 2023 ولمدة أسبوع.

مميزات الجامعة

وتقدم الجامعة مميزات مختلفة، منها منح تفوق للمتفوقين علميًا ورياضيا، وتمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية، كما تمنح خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى، يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية )

برتوكولات الجامعة

وفى إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتى الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتى بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضى، وقد وقع الإطار التنفيذى، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمى جامعة إيست لندن البريطانية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن هذا التعاون يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بجودة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، والوصول إلى المستويات العالمية؛ لضمان توفير تعليم بجودة عالمية للطلاب، والارتقاء بمستوى الجامعات الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن سيساهم فى تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية وجود الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لخدمة المجتمع والمُساهمة فى تحقيق تنمية للاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية الذى يعُد من أحد أهم مبادىء وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن هذا التعاون يأتى تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتى بدأت الجامعات المصرية فى تنفيذها منذ إطلاقها فى مارس الماضى، مشيدًا بالشراكة التى تم توقيعها بين ممثل المجتمع الرياضى وهو مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية الذى تربطها شراكة مع الشريك الأكاديمى جامعة إيست لندن والتى تتعاون مع جامعتى الإسكندرية الحكومية والإسكندرية الأهلية فى "برنامج التدريب والأداء الرياضي"، والذى سيمثل البداية لهذا التعاون الذى يهدف إلى المساهمة فى إعداد خريجين مؤهلين فى هذا البرنامج لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة التى تدعم رؤية مصر 2030، والمُرتبطة بالبرامج ذات الصلة بالصناعة وبرامج الابتكار التى من شأنها تحقيق تنافسية التعليم خاصة فى جامعة الإسكندرية الأهلية وتوفير فرص للطلاب فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، والتعاون أيضًا من خلال المشاريع البحثية المُشتركة والإشراف العلمى المُشترك، وتبادل الأساتذة بين الجامعتين.

وأعرب الدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن البريطانية عن سعادته بتواجده فى جامعة الإسكندرية، مشيرًا أن جامعة الإسكندرية تمر بفترة متميزة من خلال تعاونها مع كُبرى الجامعات العالمية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة وبرامج مشتركة مع تلك الجامعات، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية فى عدة مجالات أكاديمية أخرى، لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن البريطانية لديها ذات الرؤية الاستراتيجية فى تدويل التعليم، والتعاون مع الجامعات الدولية الأخرى، مشيرًا إلى أن "برنامج التدريب والأداء الرياضي" تطويره من قبل جامعة إيست لندن، بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية، ذراع التواصل المجتمعى لنادى وست هام يونايتد لكرة القدم بطل دورى المؤتمر الأوروبي.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المدير الأكاديمى لجامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة،ولفيف من قيادات جامعة الإسكندرية، وحضر من الجانب البريطانى الدكتور بول مارشال نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، والدكتور ديفيد ماكرورى الأستاذ المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية، والدكتور ستيورات بروس لو رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة ايست لندن، والأستاذ فويل مدير البرامج فى مؤسسة وست هام يونايتد.

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتى فى إطار زيارة وفد رفيع المستوى من جامعة إيست لندن التى تعُد من الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا بالمملكة المتحدة وبالتصنيفات الدولية، لعدد من الجامعات المصرية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وذلك مع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة الجديدة، الإسكندرية، الإسكندرية الأهلية، مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة) وذلك بالتنسيق مع المكتب الثقافى للمصرى بلندن.