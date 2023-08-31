رئيس الوزراء البريطانى يعين جرانت شابس وزيرا للدفاع

كتبت رباب فتحى

عين رئيس الوزراء، البريطانى ريشي سوناك جرانت شابس، الذى عمل مؤخرًا فى مجلس الوزراء كوزير لأمن الطاقة، وزيرا للدفاع محل بن والاس، الذى أعلن استقالته صباح الخميس.

شغل شابس سابقًا منصب وزير الداخلية (لمدة ستة أيام في حكومة ليز تراس قصيرة الأمد)، ووزير الأعمال، ووزير النقل ورئيس حزب المحافظين، من بين عدد من الأدوار الوزارية الصغيرة منذ عام 2010.

ووعد والاس، رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بتقديم كامل دعمه وبشكل مستمر، مؤكداً فى رسالة الاستقالة التى ودع بها الحكومة أنه "سيتنحى للاستثمار فى أجزاء من الحياة التى أهملها، ويكتشف فرص جديدة".

وتعنى هذه الخطوة أن داونينج ستريت يجب أن يجد من يحل محل والاس – مع المرشحين المحتملين بما فى ذلك وزير الخزانة الأول، جون جلين، ووزير الدفاع السابق ليام فوكس.

وفي يوليو، كان والاس قد أعلن اعتزامه التقدم باستقالته بالفعل، وحرص حينها على تقديم رؤيته لما يجب أن يكون عليه الجيش البريطانى، مستعرضاً فى الوقت نفسه ما أقدم عليه من إنجازات خلال فترة توليه المنصب التى قرر إنهائها بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول كون بريطانيا "شركة امازون للسلاح" بالنسبة لأوكرانيا.