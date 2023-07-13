وزير الدفاع البريطانى يرد على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة: "لسنا شركة أمازون"

كتبت: نهال أبو السعود

طالب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أوكرانيا باظهار مزيد من الامتنان للمساعدة التي تلقتها من الغرب، رد على شكاوى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده لم تصدر جدول زمني ثابت أو مجموعة شروط للانضمام إلى الناتو.

قال بن والاس، وزير دفاع بريطانيا: "سواء أحببنا ذلك أم لا ، يريد الناس أن يروا القليل من الامتنان" ، عندما سئل عن إحباط زيلينسكي لعدم تلقيه دعوة رسمية للانضمام إلى الناتو ، ونصح أوكرانيا بذلك.

وأشار والاس، الذي قدم ملاحظاته كنصيحة مفيدة ، إن أوكرانيا لديها عادة معاملة الحلفاء ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، كما لو كانوا مستودعات أمازون لكن للأسلحة - ولم تكن حريصة دائمًا على محاولة كسب المزيد من السياسيين المتشككين في الولايات المتحدة او الكونجرس الأمريكي وأماكن أخرى.

وتابع: "في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن مخزونها من الذخيرة في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين في أمريكا. عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى ، كما تعلمون ، أن الأمر يستحق العناء ".

وبحسب صحيفة الجارديان، أشار والاس إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى كييف عن هذا الأمر. قال: "أخبرتهم أنه في العام الماضي ، عندما كنت أقود السيارة لمدة 11 ساعة للحصول على قائمة ، أنني لست مثل أمازون، ولاحظ أن أوكرانيا لديها عادة ، بمجرد حصولها على نوع واحد من الأسلحة ، تبدأ على الفور في الضغط من أجل شخص آخر".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "الشعب الأمريكي يستحق بالفعل درجة من الامتنان" ، ردًا على سؤال محدد من ناشط أوكراني سأل عما إذا كان جو بايدن يحجب عضوية الناتو لأنه يخشى خسارة روسيا.

قال سوليفان ، منزعجا بشكل واضح ،: "لقد صعدت الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير قدر هائل من القدرات للمساعدة في ضمان حصول جنود أوكرانيا الشجعان على الذخيرة والدفاع الجوي والمشاة والمركبات القتالية ومعدات إزالة الألغام".

يوم الثلاثاء، اشتكى زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه من "السخف" أن يتم إخبار كييف بأنها ستكون موضع ترحيب في التحالف ولكن دون تحديد موعد أو شروط محددة لكن يوم الأربعاء ، في حضور اجتماع الناتو شخصيًا ، سعى الزعيم الأوكراني إلى تخفيف حدة النبرة.

وقال زيلينسكي وهو يقف إلى جانب بايدن وريشي سوناك وغيرهما من قادة مجموعة السبع: "إن نتيجة قمة القادة في فيلنيوس مطلوبة بشدة ونجاح حقيقي لأوكرانيا أنا ممتن لجميع القادة في جميع دول الناتو على الدعم العملي للغاية وغير المسبوق"

في وقت لاحق عندما سئل زيلينسكي عن تعليقات والاس ، قال الرئيس الأوكراني: "اعتقدت أننا نشعر دائمًا بالامتنان الشديد للمملكة المتحدة" ، وطلب من وزير دفاعه ، أوليكسي ريزنيكوف ، الذي كان من بين الحضور ، الاتصال بنظيره البريطاني على وجه السرعة ونشكره مرة أخرى على دعمه.