حملة لحماية المستهلك وإعدام المخلفات بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بمديرية الصحة بمواصلة سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

فى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في "تصريحات صحفية"بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، نجحت إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 172 كجم من الأرز المجهول المصدر ، كما تم إعدام 280 كجم من الأغذية المختلفة ، مع تحرير 44 محضرا، وتحرير 5 مذكرات إغلاق لأماكن مخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات.

توازى ذلك، مع قيام جهاز حماية المستهلك بإشراف من أحمد عبد القادر بالإشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، ومفتشى أغذية كوم أمبو ، ومكتب البيئة بتنظيم حملة إستهدفت تحرير 6 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع ، وكذا تحرير 2 محضر لبيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة ، مع تحرير 14 محضر جنحة صحية، وإعدام 205 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، و 7 محاضر بيئة .