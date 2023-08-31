تعرف على الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة لعام 2023- 2024 .. بالأسماء

كتب – أحمد عبد الهادى

حصلت اليوم السابع على نص الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة لعام 2023-2024، بعد اعتمادها رسميا من المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، بالقرار رقم 600 لسنة 2023، وموافقة المجلس الخاص.

جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يليه المستشار حسونة توفيق، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، يليه المستشار فارس سعد فوم، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .

وجاء نص الحركة كالتالى : -