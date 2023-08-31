تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالوايلى

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمنطقة الجمالية.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

ونجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.