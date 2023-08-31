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بشرى سارة.. وزارة التموين تطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة 25%

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:21 م
بشرى سارة.. وزارة التموين تطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة 25% حلوى المولد - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأشار البديوى، إلى ان المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات، لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من الحلاوة الطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تطوير خطوط انتاج البسكويت لتتضمن انواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه. 

وأضاف اللواء عصام البديوى أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

عَلى جانب اخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 


التموين

حلاوة المولد

اسعار حلاوة المولد

سعر حلاوة المولد



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