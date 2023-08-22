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التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:31 م
التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى زيت الطعام
كتب مدحت وهبة

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أعلنت  الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد " والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 وأن جلسة فض المظاريف يوم الخميس  المقبل.

وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات التموين عن شهر أغسطس الجارى حتى الآن ،كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.


التموين

مخزون زيت الطعام

اسعار زيت الطعام

زيت الطعام

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