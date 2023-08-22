التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد " والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 وأن جلسة فض المظاريف يوم الخميس المقبل.