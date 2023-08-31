انهيار جزئى لمنزلين متهالكين فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت كفرة مليم بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا، بمحافظة الغربية ، انهيار واجهة منزلين من المنازل القديمة، خالية من السكان دون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار واجهة منزلين من المنازل القديمة خالية من السكان، دون وقوع إصابات.

وانتقلت لجنة هندسية من حي ثان طنطا، وقوة أمنية، وتبين أن المنازل خالية من السكان، وجار استصدار قرار إزالة للمنازل حفاظاً على حياة السكان.