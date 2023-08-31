اليوم السابع
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المتاجرة بقوت الغلابة.. ضبط شخص يتاجر فى السلع الغذائية المدعمة بأسيوط

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:21 م
المتاجرة بقوت الغلابة.. ضبط شخص يتاجر فى السلع الغذائية المدعمة بأسيوط سلع تموينية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزن بدون ترخيص بأسيوط بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط قيام (تاجر سلع غذائية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية بمخزن بمسكنه "بدون ترخيص".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وعُثر بداخل المخزن على (2 طن و400 كيلو جرام سكر - طن و 450 كيلو جرام دقيق - 840 كيلو جرام أرز - 14,300 كيلو جرام سمن - 1284 عبوة زيت طعام - 320 كيس مكرونة - 540 علبة جبن - 2 ماكينة لحام – ميزان – كمية من الشكائر والأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم لإعادة تعبئة السلع التموينية "جميعها محظور تداولها خارج البطاقات التموينية").
 
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ارباح غير مشروعة

وزارة الداخلية

سلع تموينية

السلع الغذائية المدعمة

اسيوط



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