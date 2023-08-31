اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 11:01 م
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الغرف التجارية: الكتب الخارجية ستكون متاحة بأسعار مخفضة فى معرض أهلا مدارس

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:07 م
الغرف التجارية: الكتب الخارجية ستكون متاحة بأسعار مخفضة فى معرض أهلا مدارس معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنهم يعملون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمحاربة التضخم ومساعدة الأسر المصرية للحصول على احتياجاتهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات وآخرها "أهلا مدارس".
 
وأوضح علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة دي إم سي، أن الهدف من المبادرة الحصول على السلع بسعر الجملة من المنتج إلى منافذ البيع مباشرة، وتجاوز كل سلاسل الإمداد والحلقات الوسيطة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح ما بين 30% و50% على حسب نوع السلعة تكون نسبة الخصم.
 
وأشار علاء عز إلى أن معرض أهلا مدارس سيكون فيه أيضا مواد غذائية خاصة بالأطفال خلال ذهابهم المدرسة، كما أن الكتب الخارجية ستكون متاحة بأسعار مخفضة في معرض أهلا مدارس، وطريقة البيع ستكون إما "BDF" لمين يمتلكون تابلت، والجزء الآخر سيكون الكتب المطبوعة بنسب مخفضة.

اهلا مدارس

معارض اهلا مدارس

وزارة التعليم

الغرف التجارية

برنامج مساء دي أم سي



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