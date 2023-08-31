اليوم السابع
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الغرف التجارية: انطلاق معارض أهلا مدارس 15 سبتمبر.. والأسعار أقل من الجملة

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:46 م
الغرف التجارية: انطلاق معارض أهلا مدارس 15 سبتمبر.. والأسعار أقل من الجملة مداخلة علاء عز على قناة الحياة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك مجهودات كبيرة تبذل لإقامة معارض "أهلا مدارس" بكل محافظات الجمهورية، لتوفير مستلزمات المدارس لكل الأهالي.

 

أضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن منافذ "أهلا مدارس" ستنطلق يوم 15 سبتمبر المقبل، وما سيتم طرحه كل ما تحتاجه الأسر للمدارس، بداية من الكتابة المدرسي والأغذية المدرسية والحقائب والملابس بأقل من أسعار الجملة.

 

وتابع علاء عز: "هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإقامة معارض أهلا مدارس في كل المحافظات لتوفير المستلزمات لكل الطلاب، وهناك عدد كبير من الشركات تشترك معنا لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة بشكل كبير".

 

وأشار إلى استمرار معارض "أهلا مدارس" يستمر لمدة أسبوعين، حتى بدء العام الدراسي، وقد يتم مد المعارض لفترة أطول، وسعى لاستمرار بعض المنافذ طوال العام لتوفير المستلزمات للمواطنين.


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