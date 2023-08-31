اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 04:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية التونسية تدعو جميع الأطراف الجابونية إلى ضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن

الخميس، 31 أغسطس 2023 04:40 م
الخارجية التونسية تدعو جميع الأطراف الجابونية إلى ضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن نبيل عمار وزير خارجية تونس
أ ش أ

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أفادت الخارجية التونسية بأنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها الجابون.
 
وأكدت الخارجية التونسية، في بيان اليوم الخميس، أهمية الاحتكام للقانون واستعادة النظام الدستوري، داعية جميع الأطراف الجابونية إلى ضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار وسلامة هذا البلد بما يستجيب لتطلعات الشعب الجابوني الشقيق.
 
ودعت تونس جميع أفراد الجالية المقيمة في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة وتجنب مناطق التوتر ومتابعة بالبعثة الدبلوماسية بياوندي على مختلف وسائل التواصل.

الجابون

الغابون

تونس

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