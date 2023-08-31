"أ ش أ": المملكة المتحدة تدين استيلاء الجيش على السلطة فى الجابون

وكتبت وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب الوضع السياسي المتوتر والمخاوف المتعلقة بالسلامة، ننصح بعدم السفر إلى الجابون في المستقبل القريب"، حسبما أوردت صحيفة فيرست نيوز البولندية، اليوم الخميس.

كان ضباط عسكريون في الجابون أعلنوا أمس الأربعاء الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية، بعد أن أعلنت الهيئة الانتخابية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا فوزه بولاية ثالثة.