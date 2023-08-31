"أ ش أ": المملكة المتحدة تدين استيلاء الجيش على السلطة فى الجابون

أدانت المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستورى على السلطة فى الجابون داعية إلى استعادة الحكومة الدستورية.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الخميس "نعترف بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام، ونحث جميع الأحزاب والمواطنين على الالتزام بالعمليات القانونية والدستورية ومتابعتها لحل أي نزاعات انتخابية".
من جانب أخر أوصت وزارة الخارجية البولندية المواطنين البولنديين بعدم السفر إلى الجابون في وسط أفريقيا، بسبب الوضع السياسي المتوتر هناك.
وكتبت وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب الوضع السياسي المتوتر والمخاوف المتعلقة بالسلامة، ننصح بعدم السفر إلى الجابون في المستقبل القريب"، حسبما أوردت صحيفة فيرست نيوز البولندية، اليوم الخميس.
كان ضباط عسكريون في الجابون أعلنوا أمس الأربعاء الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية، بعد أن أعلنت الهيئة الانتخابية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا فوزه بولاية ثالثة.
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