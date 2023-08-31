الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق نشب فى منزل بشربين

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية ، من السيطرة علي حريق نشب أعلي أحد المنازل في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حيث دفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق قبل إمتدادة للمنازل المجاورة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة شربين، بتلقي إشارة من إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز، بإندلاع حريق أعلي منزل أحد المواطنين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، رفقة قوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل إمتدادة للمنازل المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وجاءت التحريات الأولية، بأن ماس كهربائي هو سبب إندلاع الحريق

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.