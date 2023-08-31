اليوم السابع
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ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:27 م
ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية - محمدالحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة علي عدد من مخابز إنتاج الخبز المدعم، في نطاق المحافظة، وقاد الحملة فجر اليوم الخميس الموافق 31 / 8 / 2023، محمد دايرة، وكيل وزارة التموين، يرافقه مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ناحية مركز ومدينة المنصورة
 
 وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 21 محضر، توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 4 محضر نقص وزن بمقدار من 9 : 18جرام، 2 محضر تصرف في إجمالى 43 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز، ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، واستمرار الحملات فى مواجهة المخالفين.
 
 
 
 
 
 
 

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تموين الدقهلية

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