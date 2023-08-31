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التموين: زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات وسعر الكيلو 220 جنيها

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:57 ص
التموين: زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات وسعر الكيلو 220 جنيها منافذ المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة  التموين والتجارة الداخلية على زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها، كما يتم طرح أيضا كافة منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
كما  تصرف المجمعات الاستهلاكية السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بجانب أيضا  طرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.
 
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية،  قد أكد توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تكفي لفترات طويلة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

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