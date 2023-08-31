اعرفى قائمة المشروبات المسموح بها أثناء الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

أثناء قيامك بالصيام المتقطع، لا تأكلى لفترة معينة من الوقت كل يوم، هناك طريقة أخرى تتمثل في تناول الطعام بشكل طبيعي ، ثم في اليوم التالي إما الصيام تمامًا أو تناول وجبة صغيرة واحدة (أقل من 500 سعرة حرارية) لتسريع تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، هناك قائمة بالمشروبات التي يمكنك تناولها أثناء الصيام المتقطع ، وإليك 3 مشروبات صديقة لخسارة الوزن يمكنك تناولها أثناء الصيام المتقطع، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

كيف يعمل الصيام المتقطع؟

قالت الدكتورة الهندية أرشانا باترا، أخصائية التغذية ، إن الصيام المتقطع هو أحد أفضل الطرق لإنقاص الوزن، يمكنك تخطي وجبات الطعام مرة أو مرتين أو مرة واحدة في الأسبوع عندما تصوم بشكل متقطع، بهذه الطريقة تأكل سعرات حرارية أقل، وسوف تفقد الوزن، وأفضل ما في الصيام المتقطع هو أنه لا داعي للقلق بشأن ما يجب أن تأكله وما لا يجب أن تأكله خلال فترة الصيام.

القهوة

القهوة السوداء لا تحتوي على سعرات حرارية، لذا فإن شربها أثناء الصيام مقبول ومع ذلك، يُنصح بتجنب إضافة أي شيء إلى المشروب، مثل السكر أو الكريمة أو الحليب، لأن ذلك قد يفقدك حالة الصيام، يوجد حوالي 3 سعرات حرارية في كوب واحد (240 مل) من القهوة السوداء، بالإضافة إلى كميات صغيرة جدًا من البروتين والدهون والمعادن.

ماء الليمون

أثناء صيامك، يعد الماء مع الليمون خيارًا رائعًا للمشروبات لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية تقريبًا ولن يسبب ارتفاع الأنسولين، قد يساعدك الليمون، وهو مصدر جيد لفيتامين C، على تقليل الشعور بالجوع أثناء الصيام، إذا كنت تستمتع بإضافة نكهة لمياهك، فإن إضافة قطعة من الفاكهة أو كمية صغيرة من عصير الفاكهة أمر مقبول طالما أنها مجرد رشة (حوالي ملعقة كبيرة) تبقى السعرات الحرارية لمشروبك في خانة واحدة على الرغم من ضخ الفاكهة، مما يبقيك بأمان ضمن نطاق الصيام.

شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكنها تسريع عملية التمثيل الغذائي وتكسير الخلايا الدهنية، مثل الكافيين وEGCG. وهذا سيساعدك في النهاية على إنقاص الوزن، أحد أكثر المشروبات الصحية في العالم هو الشاي الأخضر، تزخر به مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الأخرى، وقد تكون مفيدة لصحتك.