هل يساعد الصوم المتقطع في خفض نسبة دهون البطن؟

كتب – حسام الشقويرى

اكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة كنهج نمط الحياة للتخلص من الوزن غير المرغوب فيه وتحسين الصحة العامة. ويتبنى الناس في جميع أنحاء العالم نمط الأكل المرن هذا وهو نهج مدروس علميًا ومدعومًا جيدًا ، وهو المفتاح لتحسين الصحة العامة واستهداف دهون البطن العنيدة، وفقا لما نشره موقع health

ومن خلال اتباع نظام الصيام المتقطع ، يمكنك الاستفادة من قوة التقييد الاستراتيجي للسعرات الحرارية ، مما يدفع جسمك إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. يمكن أن يقلل بدوره من الوزن الإجمالي ، والأهم من ذلك ، دهون البطن العنيدة التي تسبب لك الإحباط.

ويدور الصيام المتقطع في جوهره حول مواعيد الوجبات بدلاً من الأطعمة المحددة التي تتناولها. يتضمن فترات من تناول الطعام المقيد تليها نوافذ مخصصة لتناول الطعام. إحدى الطرق السائدة هي نهج 16/8. هذه الطريقة تقضي على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الوجبات في غضون 8 ساعات. طريقة أخرى ، وهي طريقة 5: 2 ، تسمح بتناول الطعام العادي في خمسة أيام مع الحد من تناول السعرات الحرارية إلى حوالي 500-600 سعرة حرارية في يومين غير متتاليين.

وخلال فترة الصيام ، يستغل جسمك احتياطياته من الدهون المخزنة للحصول على الطاقة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت العديد من الدراسات فوائد الصيام المتقطع ، بما في ذلك تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتقليل الالتهاب ، وحتى إطالة العمر.