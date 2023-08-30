وفد دولى من طلاب الطب يزور جامعة سوهاج ضمن برنامج التبادل الطلابى.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج وفدًا طلابى أجنبى من كليات الطب من دول"اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوڤينيا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، والهند"، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابى بالجامعة، والذى يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والبحثية وزيادة فرص تبادل الخبرات، ومواكبة كل ما هو جديد فى مختلف التخصصات العلمية والطبية.

وأعرب النعمانى عن سعادته بتواجد الطلاب فى رحاب جامعة سوهاج للتدريب بكلية الطب، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الصدقات والخبرات مع طلاب الجامعة، مؤكداً على اهمية التبادل الطلابى فى توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات على مستوى العالم، والاستفادة من إمكانات التدريب العملى المتاحة بكل جامعة، إلى جانب دوره فى إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة سواء العربية أو الاجنبية، وإثراء التبادل الثقافى والعلمى وتنشيط السياحة والترويج له، مقدماً شكره للجمعية العلمية بكلية الطب بالجامعة سوهاج سمسا (SMSA) على مجهوداتها فى تنفيذ هذا البرنامج بهذا النجاح اللائق بالجامعة.

وأكد النعمانى على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابى مع مختلف الجامعات سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى والمساهمة فى دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن إدارة الجامعة توفر جميع الإحتياجات الأساسية للطلاب خلال فترة إقامتهم بالجامعة، شاملة كل ما يتعلق بالسكن والتدريب والترفيه وغيرها، إلى جانب إعداد برنامج متميز على مدار فترة إقامتهم يشمل العديد من المزارات فى أجمل المناطق والمعالم بمحافظة سوهاج والقاهرة سواء الثقافية أو السياحية أو الترفيهية.

وقال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب أن وفد التبادل الطلابى يخوض تدريب مدته 30 يوم فى المستشفيات الجامعية فى أقسام جراحة التجميل، جراحة القلب والصدر، المسالك البولية، النساء والتوليد، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والاذن والحنجرة، إلى جانب تنفيذ ندوات وورش عمل عن البحث العلمى والخياطة الجراحية.

وثمن الطالب عبدالرحمن الجعفرى بالفرقة السادسة بكلية الطب ورئيس الجمعية، الدعم المادى والمعنوى اللامحدود من رئيس الجامعة وكلية الطب البشرى والذى كان الأساس لإنجاح برنامج التبادل الطلابى، مضيفاً أن البرنامج تناول ايضاً تنظيم رحلات لزيارة معالم المحافظة السياحية، حيث زار الطلاب مسجد العارف، الدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومى ومدينة سوهاج الجديدة، كما تم تنظيم رحلات ترفيهية سياحية لمدينة الغردقة، والأقصر وأسوان.

وقدم الطلاب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعمانى، مشيدين بهذه التجربة الفريدة من نوعها والتى أتاحت لهم الفرصة أن يشاهدوا الكثير من العمليات المعقدة والحالات التى يصعب عليهم رؤيتها فى بلادهم، وبجودة الخدمة الطيبة التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضى. مقدمين شكرهم ايضاً لكافة الاطباء الذين يقوموا بالتدريب خلال فترة البرنامج وعلى مجهوداتهم، وكفاءتهم فى التعامل مع كافة الحالات المرضية، إلى جاتب حرصهم على مشاركتهم كافة التفاصيل الطبية بدقة.

وفى نهاية اللقاء سلم رئيس الجامعة الشهادات لطلاب الجمعية العلمية وللوافدين تقديراً لجهودهم، ثم التقاط الصور التذكارية.