مبنى إسكان طلابى بالمقر الجديد لجامعة سوهاج بتكلفة 150 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التشطيبات الخاصة بمبني الإسكان الطلابى "ب"، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على نسب الإنجاز، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المحاسب أشرف القاضي آمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التى حظيت فى الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، موجهاً الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعمه المستمر للجامعة فى كافة المجالات.

واستمع النعماني لشرح مفصل من القائمين علي تنفيذ المشروع، تعرف خلاله على الوضع الراهن للمبنى والموعد المحدد للانتهاء منه واستلامه من الشركات المنفذة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من التشطيبات فى الوقت المحدد تمهيداً لتجهيزهم لاستقبال الطلاب العام الجامعي المقبل.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن مبنى الإسكان الطلابى( ب ) يقام على مساحة 2000 مربع، وبتكلفة حوالى 150 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة.