نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات تطوير الطرق والميادين بمدينة فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، لتفقد الطرق والميادين المقترح تطويرها ورصفها، ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024، ودراستها ميدانيًا لمعرفة مدى جدواها وخدمتها للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، والتأكد من إنهاء كافة مشروعات المرافق العامة بها قبل إقرارها في الخطة.

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ميدانيًا عددًا من مشروعات تطوير الطرق والميادين العامة بمركز ومدينة فايد؛ لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

وذلك بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة فايد، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، ومدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة الإسماعيلية.

استهلَّ نائب محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أحد الطرق المقترح رصفها خلال الخطة الاستثمارية 2033/2024 لمشروعات رصف الطرق، ليكون مدخل جديد لمدينة فايد من طريق الإسماعيلية– السويس الصحراوي؛ لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى المدينة، والذي وجَّه بأرجائه للنصف الثاني من الخطة الاستثمارية لحين الانتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة فايد.

تلا ذلك تفقد ميدان "قمة فايد"، حديقة مجلس المدينة، ميدان محطة فايد، ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية برفعها مساحيًّا وعمل التصميمات الهندسية المقترحة لها؛ تمهيدًا لتطويرها بما يتناسب مع الطابع الحضاري لمدينة فايد.

ثم توجه نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، لشاطئ الياسمين على البحيرات المرة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، لتفقده ميدانيًا تمهيدًا لدراسة كيفية استغلاله لخدمة مواطني مركز ومدينة فايد، ومواطني المحافظات الأخرى الوافدين للمدينة خلال فصل الصيف.

كما تفقد "عصام" أعمال رصف طريق بر أيمن ترعة المنايف، بداية من طريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي، وحتى مدخل قرية سرابيوم بإجمالي طول 8 كيلومتر، والتي تشمل توسعة الطريق، حماية الجسور، إنشاء شبكة إنارة عامة جديدة، إنشاء شبكة مياه شرب جديدة، بإجمالي عرض 18 متر، منها 10 أمتار أسفلت صافي و 4 أمتار حماية على الجانبين.

بجانب تفقد ميدان سرابيوم الرئيسي، والذي وجَّه نائب محافظ الإسماعيلية بتطويره ورفع كفاءته والمنطقة المحيطة به، ليكون واجهة مشرفة لقرية سرابيوم ومواطنيها.

وفي ختام جولته، أكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة مراجعة كافة المرافق من مشروعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، والاتصالات قبل البدء في رصف أي طريق، طبقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.