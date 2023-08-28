محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية لبحث عدد من الموضوعات

الإسماعيلية-صبرى غانم- السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، مساء أمس الأحد، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وذلك خلال زيارتهم الميدانية التي قاموا بها صباح أمس الأحد؛ لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع رحب محافظ الإسماعيلية برئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق، مُثمنًا جهودهم الميدانية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير 2021، مؤكدًا تكاتف كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالإسماعيلية، لرعاية المواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية وأن يكون الهدف هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما تطرق الحديث إلى متابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للمستشفيات المقرر انضمامها للمنظومة.

ومن جانبه أثنى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعم محافظ الإسماعيلية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة والمتابعة الحثيثة لرحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية، وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضاه الكامل عنها؛ تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا أن الهيئة تستعد للافتتاح الرسمي لمستشفى القصاصين والتي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمنشات الصحية وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.

تأتي هذه الجولات التفقدية، في إطار الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي، لسير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة المستجدات والتطورات أولًا بأول، لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية.